Il ritorno di Lautaro Martinez Il Toro manda un messaggio chiaro ai concorrenti scudetto

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Sono bastati i secondi 45 minuti all’Inter Campione d’Italia per avere ragione di un ostico e roccioso Cagliari nell’ultima gara della Serie A prima del nuovo anno. La Beneamata è tornata dalla trasferta in terra sarda con un perentorio 0-3 maturato nella ripresa grazie a una seconda frazione di gioco di qualità in cui tutta la classe dei singoli è venuta a galla e che ha permesso a Simone Inzaghi di brindare all’anno nuovo con una certezza in più.IldelSebbene l’exploit dell’Unipol Domus non sia stato sufficiente a riprendersi la testa della classifica, l’Inter chiude un 2024 da sogno portandosi a una sola lunghezza dall’Atalanta capoclassifica, prossima avversaria nella gara di giovedì 2 gennaio a Riyadh valida per l’accesso alla finale della Supercoppa italiana, trofeo che la Beneamata punta a portare a casa per il quarto anno consecutivo.