Formiche.net - Ieri in Libia, oggi in Siria. La dottrina Fidan e le mire di Ankara

Leggi su Formiche.net

Quattro anni passano in fretta e Recep Tayyip Erdogan ne è pienamente consapevole. Per questa ragione, al pari dello schema turco andato in scena in, ha già progettato azioni e obiettivi da raggiungere in. Tra le altre cose lo ha annunciato anche il leader della nuova amministrazione di Damasco, Ahmed Al-Sharaa, immaginando un cronoprogramma che conduca il Paese fino a nuove elezioni e alla Costituzione. Ma in attesa della cosiddetta Conferenza di dialogo nazionale, ecco che un peso specifico rilevante è incarnato dalla cosiddetta fase due a cuista lavorando con lain evidenza (con l’Ue alla finestra).QuiUna delegazione del ministero turco dell’Energia è stata a Damasco con l’obiettivo di identificare le esigenzene in termini di infrastrutture ed elettricità dopo la caduta del regime di Bashar al Assad.