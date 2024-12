Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 30 dicembre 2024

Le Borse europee e di tutto il mondo si preparano a chiudere il. C’è grande attesa per l’apertura dei mercati e per idelloBtp-Bund, lunedì 30, dopo la chiusura positiva di venerdì scorso. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha fatto registrare +1,25% fermandosi a 34.160 punti.Le quotazioni diin tempo reale8.03 – Euro poco mosso, scambiato a 1,0429 dollariEuro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0429 dollari con un aumento dello 0,03% e a 164,6800 yen con una crescita dello 0,05%.1.32 – Tokyo, apertura in leggero ribasso (-0,19%)Ladi Tokyo inizia l’ultima seduta dell’anno in lieve calo, prima del lungo periodo di festività nazionale in Giappone, appesantita dal ritracciamento del listino della tecnologia Usa lo scorso venerdì e in attesa di ulteriori indicazioni macroeconomiche dalla Cina, con la pubblicazione dell’indice manifatturiero.