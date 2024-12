Isaechia.it - Grande Fratello, torna il doppio appuntamento: ecco quando andranno in onda le prossime puntate

Ilnon demorde e. raddoppia!Sebbene gli ascolti non siano stati sempre dalla sua parte, con l’arrivo del 2025 il reality di Alfonso Signorini riconquista le due dirette settimanali.L’indiscrezione pochi minuti fa da Davide Maggio ha già fatto il giro del web.quanto riportato dal blogger:Ilsi appresta a raddoppiare ancora. Con l’inizio del nuovo anno, il reality condotto da Alfonso Signorini riavrà le duesettimanali in prima serata su Canale 5.La prossima settimana il programma di Canale 5 andrà ineccezionalmente di martedì per lasciare spazio alla finale di Supercoppa Italiana lunedì 6 gennaio:Tagliato – questa sera – il traguardo delle ventidell’edizione, nel 2025 il GF tornerà ineccezionalmente martedì 7 gennaio, poiché nel lunedì dell’Epifania su Canale 5 ci sarà la finale di Supercoppa Italiana.