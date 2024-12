Sport.quotidiano.net - Cus lanciatissimo in vasca. Medaglie a Carpi e Riccione

Si sono chiusi i primi tre mesi della stagione agonistica 2024-2025 e il Cus Ferrara Nuoto si è già messo in mostra a suon di risultati nonostante il periodo di preparazione generale, sia per quanto riguarda il gruppo della prima squadra sia per quanto riguarda il gruppo esordienti. Iniziando proprio dai più piccoli, gli Esordienti si sono messi in risalto alla Coppa di Natale, finale regionale disputata a, che prevedeva l’accesso dei primi 16 tempi per anno di nascita in seguito alle qualifiche fatte a novembre. In questa manifestazione spiccano i nomi di Alice Miglioli, che vince i 50 dorso con il tempo di 46’’1 ed è terza nei 100 mx categoria B1; bene la compagna Margherita Londra nella stessa categoria, che è terza nei 100 mx a pari merito con Alice ed è quarta per un soffio nel 50 rana.