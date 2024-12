Cefalù muore intossicato da monossido

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00 Un turista di 36 anni è morto a causa di un'intossicazione dadi carbonio. E' avvenuto in una villa di, nel Palermitano. L'uomo era assieme ad altri 3 turisti, 2 donne di 34 e 60 anni e un uomo di 63,che sono stati portati in ospedale per essere sottoposti a trattamenti in camere iperbariche. Tutti sono in gravi condizioni. I 4, di nazionalità tedesca, sono stati intossicati probabilmente dalle esalazioni generate dalla brace in un camino Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato la casa piena di fumo.