Capodanno, vincono i monti. Brindisi tra baite e slittini. La mappa dei viaggi aretini

Daiorganizzati a quelli individuali, la notte di San Silvestro la si passa all’insegna dei nuovi inizi. Dal medio al lungo raggio, c’è chi si sposta verso mete esotiche e lontane e chi rimane in terre europee, alla scoperta delle storiche capitali. Un fine settimana di grandi partenze: a dirlo, sono le agenzie dio della città. L’atmosfera di montagna conquista chi si sposta, anche per pochi giorni, per raggiungere le bellezze naturali e paesaggistiche delle alpi italiane e non. A grande richiesta, iinnevati da ammirare a bordo del trenino rosso del Bernina, che da Tirano arriva fino alla località svizzera di St.Moritz. Giù dal treno, poi, per una passeggiata nelle bellezze d’inverno deipiù belli d’Europa. Percorsi in slitta, giornate in baita e passeggiate: vanno per la maggiore i"esperienziali", le attività da non dimenticare e da vivere all’aperto, per esplorare le località più nascoste ma anche imprimere ricordi indelebili con i propri compagni dio.