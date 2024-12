Quotidiano.net - Botti di Capodanno 2025: attenti alla ‘bomba Sinner’. Regole e divieti

Roma, 30 dicembre 2024 – Tra le abitudini (più malsane) legatenotte di San Silvestro eci sono sicuramente i. L’usanza di festeggiare l’inizio del nuovo anno facendo scoppiare petardi (anche illegali) fa segnare sempre datirmanti e preoccupanti, soprattutto legati ai sequestri di prodotti venduti senza le giuste misure di sicurezza, fabbricati e smerciati in maniera clandestina. Ma sono numerose le città che stanno vietando questa pratica per impedire incidenti, spaventare gli animali e anche le persone più anziane. Sequestri di tonnellate di fuochi d’artificio illegali Solo negli ultimi tempi, le Forze dell’Ordine hanno aumentato i controlli sul territorio nazionale e questo ha provocato il sequestro di quantitativi di fuochi d’artificio illegali pronti a essere venduti sotto banco e in maniera illecita e non controllata.