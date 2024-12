Iodonna.it - Bot e avatar di nuova generazione sembrano essere in grado di dare, superato un certo straniamento, una buona dose di conforto, almeno momentaneo, a chi affronta la morte di una persona cara. Ma tante sono le perplessità che si innescano - su fronti etici, filosofici e legali

Nel 2013, nella puntata di Black Mirror Torna da me, l’incontro tra una ragazza e il bot (poi robot) del suo fidanzato morto in un incidente stradale appariva abbastanza futuribile. Insomma, fantascienza. Oggi la creazione di repliche verosimili dei nostri defunti è realtà, grazie alla sofisticatezza dei modelli generativi di linguaggio di cui disponiamo. E non solo è reale ma è già un business, per esempio in Cina. I sentimenti del lutto: la guida dell’Airc sulle emozioni legate alla perdita X Leggi anche › Stéphane Allix parla del suo libro “Lanon esiste”, caso editoriale in Francia Parlare (davvero) con i morti, così l’intelligenza artificiale cambierà il luttoVedia alle voci “resurrezione digitale” (digital resurrection) o griefbot, “bot del lutto”.