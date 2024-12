Quotidiano.net - Attaccato da uno squalo. Ucciso un turista italiano. L’orrore nel Mar Rosso

MARSA ALAM (Egitto)Shark Attack, assassino sul Mar: la vittima è unin vacanza al Setaya Resort per festeggiare il suo compleanno, il 21 dicembre, quindi Natale e poi il nuovo anno. Una nuotata al largo, sembra oltre il termine delle acque considerate sicure ma comunque a vista dalla riva, gli è costata la vita. Inutile il tentativo di soccorso di un altro, anch’egli finito tra le fauci dello, fortunatamente con delle conseguenze ben più lievi. La vittima si chiamava Gianluca Di Gioia e aveva appena compiuto 48 anni; romano di Monterotondo, si era trasferito da qualche anno per lavoro in Francia: era dipendente dell’European External Action Service-Eeas, cioè il servizio diplomatico dell’Unione europea. Era in vacanza con moglie – francese di origine –, figlia e sorella.