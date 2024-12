Spazionapoli.it - Ancelotti sicuro: “Napoli? Deve ringraziare Conte”. Poi il commento sulla lotta al vertice

Leggi su Spazionapoli.it

Carloha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ed ha commentato anche il momento del.L’allenatore del Real Madrid si è preso la scena nel pomeriggio dopo aver parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 in cui ha parlato di Serie A, della condizione della sua squadra e del suo percorso al Real Madrid.ha messo in evidenza l’operato di Antonioed espresso un chiaro giudizioallo scudetto.nettoSerie A: “Avvincente, Inter la più collaudata”Carloha parlato dell’ennesimo trofeo vinto con il Real Madrid, la Coppa Intercontinentale ed ha sottolineato quanto sia difficile vincere con un club, nonostante alleni probabilmente il più forte al mondo. Proprio per questo motivo ha precisato che è più semplice farlo con Vinicius, Mbappe e Rodrygo in squadra piuttosto che con altri.