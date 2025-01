Leggioggi.it - Aliquote Irpef 2025: confermati i tre scaglioni 23%-35%-43%. Le novità

L’impianto dell’ricalca il sistema a 3utilizzato nel 2024. La Legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio, ha reso strutturale il sistema dellea tre, già introdotto per il 2024, che prevede l’accorpamento dei primi duedi reddito con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro). Le due misure (taglio del cuneo e accorpamento delle prime due) determinano un effetto complessivo pari a circa 18 miliardi annui.Ecco in dettaglio come funziona quest’anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Indice TreDetrazioni e bonus lavoroRiordino detrazioniTreE’ tutto scritto al comma 2 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n.