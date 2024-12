Ilgiorno.it - A San Giuliano il rito del corno che chiama i fedeli al perdono

SANMILANESE (Mi)Spalancate le porte per accogliere il messaggio del Giubileo. Ieri mattina dopo la celebrazione della Santa Messa i parroci delle chiese di Sansono usciti sul sagrato per dire una preghiera all’esterno dei luoghi sacri della città. Particolare il momento alla chiesa di SanMartire, che fa parte delle 41 chiese penitenziali della Diocesi di Milano per il Giubileo, dove dopo la messa il prevosto don Luca Violoni ha annunciato il suono deldi ariete (Jobel), che è il tradizionale segnale dell’inizio ufficiale dell’Anno Santo. Ilnella stessa giornata è stato suonato in piazza della Vittoria, sempre fuori dalla chiesa, dopo la Santa Messa della sera. Anche da San, dunque, è partito l’invito ai credenti a farsi testimoni di speranza e condivisioni, e a spalancare le porte per accogliere e diffondere il messaggio del Giubileo.