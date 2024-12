Pianetamilan.it - Panchina Milan – Fonseca mai così a rischio: già pronto il suo sostituto?

Continuano i rumors che vorrebbero Paulosempre più aesonero. A pochi minuti dall'inizio del match frae Roma, la posizione del tecnico portoghese traballa come non mai. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul suo profilo Twitter, i dirigenti rossoneri attenderebbero proprio la sfida di questa sera per la decisione definitiva. La domanda sorge lecita: e se ilvincesse contro la Roma? A risponderci è direttamente Matteo Moretto, anche lui attraverso il proprio profilo Twitter. Anche in caso di risultato positivo contro la Roma di Claudio Ranieri, infatti, ilpotrebbe comunque salutare Paulo. L'opzione numero uno, in caso di esonero, porta a Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto e attualmente svincolato. Il tecnico portoghese era stato già accostato ai rossoneri proprio durante l'ultima estate, salvo poi scegliere