Anteprima24.it - Napoli-Venezia 1-0: Raspadori fa esplodere il Maradona, Conte aggancia la vetta

Tempo di lettura: 2 minutiUna vittoria sofferta ma pesantissima quella delcontro ilal Diego Armando. Gli uomini di Antoniotrovano tre punti grazie a una rete di Giacomo, che regala agli azzurri il primato in classifica insieme all’Atalanta.La partita inizia con unaggressivo, che sfiora subito il vantaggio al 3’ con una conclusione di Rrahmani, respinta in extremis dalla difesa veneta. La squadra didomina il possesso e gioca costantemente nella metà campo avversaria, ma ilnon rinuncia a colpire in contropiede. Al 20’, Yeboah crea la prima vera occasione per gli ospiti, ma il suo tiro si perde alto. Ilavrebbe potuto sbloccare il risultato al 37’, quando un fallo di mano ha portato al calcio di rigore: dagli undici metri, però, Lukaku si è fatto ipnotizzare da Stankovic, che ha mantenuto il punteggio sullo 0-0.