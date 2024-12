Terzotemponapoli.com - Napoli: il sergente Conte tra il Venezia e il mercato

: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Antoniofa parte a pieno titolo di un club ristretto ed esclusivo e quindi non limita il traguardo del suo. I vincenti sono così. Amano poco il verbo acntare. Firmare già oggi per la zona Champions sarebbe riduttivo. Quello delè rientrare nella competizione europea più importante, ma è normale pensare in grande dopo 38 punti in 17 giornate. L’obbligo di vincere lo scudetto è un fardello che ha respinto al mittente considerando i presupposti di partenza del, reduce da un decimo posto e da un’annata senza Europa”.Ma contro il, il tecnico del.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere della Sera. “Oggi c’è ilal Maradona, turno sulla carta semplice per poter chiudere l’anno in bellezza, ma Antonionon si fida neanche un po’.