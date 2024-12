Quotidiano.net - La manovra è legge. Meloni esulta: grande equilibrio. Scontro tra Renzi e La Russa

Nessun brivido, nessuna sorpresa. La terzadell’eraieri è diventata, ma quella del Senato era una ratifica burocratica. Nessuna possibilità di modifica, si trattava solo di pigiare un pulsante ed è andata più o meno così: fiducia al governo confermata con 112 sì, 67 no e un astenuto, approvazione definitiva con 108 voti a favore, 63 contrari e un astenuto. Il coro con cui la maggioranza saluta il varo è quello di sempre: a dare il via la premier che, assente dall’aula, considera la finanziaria da 30 miliardi "unadi, un passo avanti per un’Italia più forte e più giusta". Più contenuto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, esalta "l’atteggiamento di prudenza" di un esecutivo che, con "gli oneri del Superbonus e 90 miliardi di interessi passivi non può permettersi di essere avventato o temerario".