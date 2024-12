Inter-news.it - Inter, il punto sugli infortunati: uno già pronto per l’Atalanta – SM

In casa, giornata di riposo dopo la vittoria contro il Cagliari per 3-0. Domani la ripresa dei lavori, con Inzaghi che recupera un giocatore per.UNO RECUPERA – Smaltita la bella vittoria di Cagliari, nell’ultima partita dell’anno in campionato, l’adesso si tuffa sulla semifinale di Supercoppa italiana contro. La Beneamata va a caccia del poker di successi in Supercoppa, dopo aver vinto le tre edizioni precedenti contro Juventus, Milan e Lazio. Oggi Simone Inzaghi ha dato un giorno di riposo alla squadra, che riprenderà i lavori nella giornata di domani, ossia a tre giorni dalla semifinale controin programma per giovedì 2 gennaio. Il tecnico nerazzurro, che parlerà alla vigilia della partita insieme ad un compagno direttamente a Riad, dovrà fare ilsu tre giocatori: Acerbi, Pavard e Darmian.