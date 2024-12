Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Allevi è l’Ascolano dell’anno

Ascoli, 29 dicembre 2024 - "Al Maestroil premio 'Ascolano'! Forza ed energia per sconfiggere malattia e difficoltà, un percorso raccontato attraverso parole toccanti ed emozionanti: orgogliosi di poterti riabbracciare nella nostra splendida città".: “Fare un concerto al pianoforte col busto non è semplice” Ad annunciarlo sui social è il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti che posta anche un foto mentre consegna il riconoscimento al pianista. Il primo cittadino ha sottolineato il lustro checon la sua arte regala ad Ascoli. La cerimonia si è tenuta ieri pomeriggio a Palazzo dei Capitani nel corso di un incontro pubblico durante il quale il maestro ha presentato il suo ultimo successo editoriale, "I nove doni. Sulla via della felicità", (edito da Solferino) frutto di un percorso personale di dolore e rinascita inerente alla malattia contro la quale combatte da qualche anno.