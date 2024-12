Ilgiorno.it - Fallisce la differenziata in strada, cestini spostati nelle scuole

Attenti alla raccoltafra le mura di casa, ma non quando sono per. O almeno così pare, visto che l’esperimento di installare in città deidell’immondizia diversificati per tipo di rifiuto è fallito a pochi mesi dall’avvio. Motivo? L’impossibilità di differenziare quanto lì gettato, perché buttato in modo misto, ossia mischiando materiali che andrebbero separati. E questo nonostante le indicazioni chiare messe sui. Così i 5acquistati per la sperimentazione sono statielementari, dove i piccoli alunni sembrano più sensibili al tema. A chiedere conto di una situazione bollata come "surreale" sono stati i rappresentanti del Partito Democratico, che hanno presentato un’interrogazione in consiglio comunale. Proprio da una mozione presentata a metà 2023 dal Pd e approvata all’unanimità era partita l’idea di attivare in città un sistema di raccoltaneipubblici.