Ilgiorno.it - Ermes, il “barbè“ che per mezzo secolo ha fatto belli i monzesi

Lei ha 50 anni, lui 76. Ma anche questa bella e lunga storia di passione è arrivata alla fine. Perché lei è l’attività chePozzi, classe 1948, parrucchiere, gestiva dal 1974 nel suo negozio di via Mentana., nato a Vobarno in provincia di Brescia e da 71 anni residente a Monza, ha infatti deciso di andare davvero in pensione. Da venerdì il suo negozio è chiuso. Il mestiere di ““, in effetti aveva iniziato a praticarlo da giovanissimo, già a 12 anni. Sembrava un lavorettoapposta per portare a casa qualche mancia, diventerà la professione di una vita. Le soddisfazioni non gli sono mancate: ha ricevuto riconoscimenti da Confartigianato, Regione Lombardia e dal Comune di Monza., in ogni caso, non starà con le mani in mano: alleva canarini, fa parte dell’Associazione nazionale Alpini, canta con il coro Lo Chalet di Arcore, scrive inni, poesie e canzoni, in dialetto e in italiano.