Egitto attacco di squalo a Marsa Alam | un morto e un ferito tra i turisti italiani

, 29 dicembre 2024 – Momenti di terrore nelle acque cristalline di, dove undiha coinvolto duedurante un’uscita di snorkeling. Gianluca Di Gioia, residente in Italia, è rimasto ucciso, mentre il connazionale Peppino Frappani, 69 anni, originario della provincia di Cremona, è statonel tentativo di soccorrerlo.L’incidente è avvenuto questa mattina nei pressi dell’Hotel Sataya, a circa 50 metri dal pontile. I due uomini stavano esplorando i fondali quando sono stati improvvisamente attaccati da uno.Le condizioni dei feritiSecondo quanto riportato dall’Adnkronos, Peppino Frappani, sebbene, non sarebbe in condizioni gravi e potrebbe essere dimesso dall’ospedale già in serata. Il gesto eroico di Frappani, che ha cercato disperatamente di aiutare Di Gioia, non è bastato a salvare la vita del connazionale.