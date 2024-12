Ilfattoquotidiano.it - Cremonese-Brescia, scontri tra ultras prima del derby vicino al centro: il video dei tafferugli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tensione a Cremonadeldi calcio tra la squadra locale e il. Intorno alle 10.30, in piazza Libertà – come riportato da Cremonaoggi – un gruppo digrigiorossi è entrato in contatto con la tifoseria ospite. Come si vede nel, si sono verificatie sono state danneggiate le auto posteggiate in zona. Le forze dell’ordine presenti hanno evitato il peggio.L'articolotradelal: ildeiproviene da Il Fatto Quotidiano.