Ilfattoquotidiano.it - “Mi svegliavo di notte tutto sudato, pensavo fosse colpa del caldo invece era un tumore con metastasi”: la storia del 25enne Dilan Patel

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sudorazione copiosa durante la, prurito insopportabile e perdita di peso. Sembrava una cosa da nulla ma aveva un. Il caso delraccontato dal Daily Mail sta facendo il giro dei social. Il classico caso di sintomi apparentemente innocui e generici che in realtà si rivelano spie, allarmi, segnali di pericolo per la propria vita.ha Infatti ignorato il sintomo più eclatante, quello della eccessiva sudorazione notturna finché Il problema non è diventato realmente invalidante rispetto a una vita serena. La sofferenza per ileccessivo corrispondeva a un raro tipo didel sangue: il linfoma di Hodgkin. Due anni di letti inzuppati di sudore, poi il prurito e l’improvvisa magrezza. “Avevo una pelle incredibilmente pruriginosa, infatti portavo sempre con me la crema idratante, convinto chesolo pelle secca.