Mercato Milan per la scelta di Ibra servono 40 milioni |  il piano

Ultimo aggiornamento 28 Dicembre 2024 8:59 di Giancarlo SpinazzolaCon alle porte ilinvernale, Zlatan ha l’obiettivo quello di riconquistare i tifosi deled evitare il collasso della stagioneIlè già al lavoro per definire le strategie in vista delinvernale e della prossima stagione. Dopo le difficoltà dell’ultima campagna acquisti, la dirigenza, composta da Furlani, Moncada ehimovic, si prepara a incontrare il tecnico Fonseca per valutare le mosse necessarie a migliorare la rosa.La priorità è ridurre il distacco di otto punti dalla zona Champions League, obiettivo fondamentale per garantire continuità sportiva ed economica. Gli interventi previsti saranno mirati e funzionali, senza perdere di vista le opportunità per l’annata successiva. Un tema centrale è il futuro di Fikayo Tomori, che sembra ormai ai margini del progetto tecnico di Fonseca.