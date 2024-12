Iltempo.it - Manovra al varo del Senato. Pensioni, Irpef, nuovi nati: ecco tutte le misure

Ieri sera dopo le 20 il governo ha posto la questione di fiducia sullafinanziaria. Oggi atteso il voto definitivo da parte dell'Aula del. Ieri mattina a tenere banco, con un un polverone alzato ad hoc dalle opposizioni, è stata la decisione del relatore del provvedimento Guido Liris di rinunciare al mandato. Una decisione, come si è presto capito, dettata dall'esigenza di non ritardare ulteriormente l'esame del testo su cui pendeva l'ostruzionismo della sinistra che aveva presentato 800 emendamenti.leprincipali contenute nella legge di bilancio che dovrà essere approvata in via definitiva oggi dall'aula del. TAGLIO TASSE ELarende strutturali il taglio del cuneo fiscale per i redditi dei lavoratori con redditi fino a 40mila euro, in totale interessando 14,3 milioni di dipendenti.