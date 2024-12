Lascia parcheggiata l’auto per non guidare ubriaco ma viene multato mentre cammina a piedi

Leggi su Dayitalianews.com

Il nuovo Codice della Strada impone misure molto severe sia per quanto riguarda le vetture, tant’è che nel padovano è stata sequestrata una slitta di Babbo Natale non a norma, sia per quanto riguarda gli autisti, che rischiano di andare incontro a multe e sanzioni molto salate se sorpresi aubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E così, come riportato dall’Ansa, un ragazzo nel genovese dopo aver fatto serata con gli amici in un locale ha saggiamente deciso dire la sua autoe di tornare a casa aper non incorrere in multe salate.perchéI fatti si sono svolti nella riviera ligure, dove un ragazzo era appena uscito in piena notte da un locale da ballo. Avendo alzato un po’ il gomito, ha deciso di non prenderee di tornare a casa aper evitare guai.