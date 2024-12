Sport.quotidiano.net - La capolista Halley guarda al futuro: "Ora bisogna vincere gli scontri diretti"

Dopo la pausa di Natale, è tornata in palestra ad allenarsi pure laMatelica per preparare al meglio l’ultimo mese di regular season che si aprirà domenica 5 gennaio con la trasferta in casa della Mediterranea Teramo. La formazione di coach Antonio Trullo, col successo esterno contro Civitanova, ha chiuso il 2024 da sola in testa alla classifica del girone. Adesso, a bocce ferme, è lo stesso allenatore a fare il punto della situazione: "Tenendo presenti i problemi avuti a inizio stagione – dice –, siamo stati bravi a tenere botta, perché lì potevamo slittare in classifica di parecchio. Una volta inseriti a pieno regime i nuovi, e con il tesseramento di Zanzottera (foto), abbiamo iniziato a esprimere una buona pallacanestro. Il bello arriva ora: dovremoqualche scontro diretto perché è quello che conta in questa formula allucinante, ne avremo uno in casa con il Loreto e altri due fuori.