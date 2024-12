Ilgiorno.it - La battaglia contro l’inceneritore di Borsano, la denuncia del comitato: “Ancora nessuna analisi, vogliamo i test epidemiologici”

Busto Arsizio (Varese), 28 dicembre 2024 – Urgente l’indagine epidemiologica: Emanuele Fiore, consigliere comunale e tra i portavoce delNo Inceneritore, torna a richiamare l’attenzione sulla necessità dello studio sul territorio che convive da mezzo secolo con l’impianto di incenerimento in via Arconate, ex Accam, oggi Neutalia. Le sue ripetute sollecitazioni, dirette alle istituzioni, locali e regionali, sono cadute nel vuoto, “come se il problema fosse accantonato, mentre è una vera emergenza, alla luce anche di quanto emerge dal report di Neutalia: aspetti che sono molto preoccupanti, ci sono i gravi problemi nel funzionamento dell’impianto, i 70 giorni complessivi di fermo delle 2 linee con conseguente aumento delle emissioni inquinanti nelle fasi di spegnimento e riaccensione, oltre ai ritardi nei finanziamenti del piano industriale”.