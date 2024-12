Sport.quotidiano.net - Inter, serve un trampolino Super. Da Cagliari si vede già Riyad. Lautaro sogna una notte da 10

All’cercano un’isola felice per fine anno. È tempo della trasferta in Sardegna, in casa del, dove dalle 18 saranno in campo i rossoblù contro i campioni d’Italia. Un’ultima sfida tra i brindisi di Natale e Capodanno, per poi tuffarsi immediatamente incoppa con la semifinale del 2 gennaio contro l’Atalanta. La sfida ai bergamaschi è doppia. Nel torneo in programma ae nella corsa in vetta alla classifica di Serie A, dove l’ex Gasperini guida con tre punti di vantaggio (e una partita in più rispetto agli uomini di Inzaghi). Di recente il tecnicoista ha sottolineato le differenze con il passato campionato: allora, fino al termine del girone d’andata, ci fu un testa a testa con la Juventus. Ora le avversarie si sono moltiplicate, all’Atalanta si aggiunge il Napoli e persino la Lazio appena sconfitta a domicilio è tutto sommato nei paraggi (tre lunghezze ma sempre col vantaggio della gara in più).