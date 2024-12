Tvzap.it - “È successo in doccia…”: l’ex concorrente rivela della scena censurata al “Grande fratello”

Leggi su Tvzap.it

“Èin doccia.”:zione inedita deldel “”. In una recente intervista un Vip ha rivangato i momenti all’internoCasa svelando anche un retroinaspettato su quanto accaduto nella doccia. (.)“”,zione inedita delIl reality show “” continua a stuzzicare la curiosità dei telespettatori anche a distanza di anni. Nonostante nell’edizione corrente non manchino colpi die spunti di discussione, infatti, capita che gli ex protagonisti facciano riemergere alcuni accadimenti sfuggiti alle telecamereCasa (o volontariamente eclissati dalla produzione) e rimasti fino ad ora nascosti. (.)La confessione inedita del VipPuò essere che la distanza di tempo tolga qualche inibizione agli ex gieffini i quali finiscono per lasciarsi andare anche alle confessioni inedite più piccanti e divertenti.