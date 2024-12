Ilrestodelcarlino.it - Critiche e timori: "Scelta irresponsabile"

"Una fuga in avanti della Camera di Commercio e del suo presidente, Carlo Battistini". Massimiliano Pompignoli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, si schiera apertamente contro la decisione della Camera di Commercio di uscire dalla compagine societaria della Fiera. L’iter perché ciò avvenga si concluderà a inizio anno. "Prendo atto con non poche perplessità di questa decisione. Un fulmine a ciel sereno, che mette in moto una serie di fragili meccanismi per Forlì e la società di gestione, a cominciare dalla liquidazione delle quote della Camera di Commercio". Il recesso dell’ente camerale, "rischia di compromettere seriamente la sostenibilità economica e il futuro della Fiera, con evidenti ricadute anche occupazionali su tutto il territorio. Di fronte agli sforzi del presidente Valerio Roccalbegni (foto in alto), che in questi anni ha cercato di garantire un ricco calendario di rassegne espositive, e all’impegno dell’Amministrazione comunale per dare un futuro concreto alla nostra Fiera, mi chiedo se fosse davvero necessaria la mossa della Camera di Commercio e quali siano i reali, anche se occulti, protagonisti di questa discutibile strategia".