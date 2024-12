Ilrestodelcarlino.it - Comunità di Sant’Egidio: "Il vero senso del Natale"

C’è un pranzo che èper eccellenza, un evento dove si vince la solitudine e si costruisce serenità, per chi altrimenti non avrebbe avuto una festa. È ildelladiche ogni anno, in tanti luoghi d’Italia, coinvolge circa 80 mila persone, 250 mila in tutto il mondo, per una promessa che si fa a chi è più in difficoltà, a chi è poe solo, a chi è anziano e sente il peso dell’isolamento, ai tanti che si sono trovati a dover chiedere aiuto, perché impoveriti o senza lavoro. Un momento bello che fino allo scorso anno nelle Marche si teneva solo ad Ancona, da questoc’è anche Fermo per il pranzo di festa in cui volontari insieme ad anziani e persone sole, famiglie in difficoltà o di immigrati soli si siedono alla stessa tavola. Racconta Serena Andreoli che ha coordinato il progetto: "L’ idea è partita da un gruppetto di sei persone che prestano servizio da circa un anno presso la casa di riposo Sassatelli, per fare sentire meno soli gli ospiti e per essere loro vicini ed amici, volevamo invitarli a partecipare per trascorrere una giornata di festa in famiglia, poi abbiamo invitato le persone che prendono solitamente il pranzo all’ associazione il Ponte, anziani e persone che vivono sole, famiglie di immigrati sole seguite dall’associazione Famiglia Nuova".