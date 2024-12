Tvplay.it - Colpo di scena Napoli, ribaltone in atto: Conte ha deciso

Ilgiocherà domenica contro il Venezia, ma prima bisogna segnalare un importantein casa azzurra.Ildi Antonio, dopo la vittoria contro il Genoa ed i tre giorni dedicati alla feste natalizie, si sta preparando per il prossimo turno di campionato. Domenica prossima, infatti, gli azzurri scenderanno in campo per sfidare allo Stadio Diego Armando Maradona il Venezia di Eusebio Di Francesco.diinha(Ansa Foto) tvplay.itI partenopei, almeno sulla carta, sono sicuramente favoriti per il successo finale, anche se dovranno prestare la massima attenzione contro il team lagunare. Il Venezia, infatti, arriva al match dello Stadio Diego Armando Maradona dalla vittoria fondamentale di una settimana fa contro il Cagliari di Davide Nicola.