Chiesa ha deciso il suo futuro | non ci sono più dubbi

Leggi su Sportface.it

ha preso una decisione ben definita in merito al suo prossimo: l’attaccante è sempre piùnelle proprie intenzioni. Quando si cambia campionato, abitudini e ambienti, può capitare di andare incontro a dei problemi di adattamento, facendo fatica a ritagliarsi un posto in squadra. È quello che è successo a Federiconella sua prima parte di stagione in Inghilterra, al Liverpool. Dopo aver lasciato la Juventus, l’attaccante campione d’Europa con la Nazionale di Mancini l’estate scorsa decise di realizzare uno dei sogni più grandi, giocare in Premier League. L’ex Fiorentina è sbarcato alla corte dei Reds con grande entusiasmo e sopratutto delle aspettative altissime. Nonostante ciò, la prima parte di stagione di Federiconel Merseyside è risultata un vero fiasco.