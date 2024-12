Ilnapolista.it - Balotelli non accetta di stare in panchina, la storia col Genoa è già ai titoli di coda

Leggi su Ilnapolista.it

Marioè tornato in Italia a ottobre. Alsia Gilardino Vieira gli hanno preferito Andrea Pinamonti (6 gol in campionato con zero rigori ndr): il primo gli ha concesso qualche minuto finale in qualche partita, il secondo neanche quelli. Sei minuti con il Napoli in cui ha colpito il palo su cross radente. Tra lui e Vieira non è mai corso buon sangue. E adesso la ri-avventura diin Serie A potrebbe essere un ritorno-lampo.può già lasciare ila gennaio, nonil suo ruolo (Sky)Di seguito quanto si legge su Sky Sport a riguardo:“L’avventura di Marioalpotrebbe già essere al capolinea. Arrivato in rossoblù a fine ottobre, Super Mario finora ha trovato poco spazio, giocando soltanto 56 minuti in 6 partite. Un ruolo da comprimario per un giocatore che ancora sente di poter essere protagonista.