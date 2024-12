Terrorismo gli indagati del gruppo Da’wa non rispondono al gip | sono accusati di aver creato un’organizzazione jihadista

Leggi su Open.online

Brevi dichiarazioni spontanee e poi hanno invocato la facoltà di non rispondere alle domande del magistrato. Cosìandati gli interrogatori di garanzia dei quattro giovanidalla Procura di Bologna con l’accusa dicostituito e promosso l’organizzazione terroristica(La chiamata). Di fronte al gip Letizio Magliaro i quattro arrestati hanno preferito rimanere in silenzio. Gli inquirentiancora alla ricerca del quinto indagato: un 20enne di origine marocchina residente a Milano che è partito a novembre per l’Etiopia per unirsi alle milizie jihadiste.Gli interrogatoriPer il fratello (19 anni) e la sorella (22 anni) di origini pakistane ma con la residenza nel quartiere Bolognina, gli interrogatoridurati una manciata di minuti. I due, difesi rispettivamente dagli avvocati Christian Zanasi e Simone Romano, hanno fatto brevi dichiarazioni spontanee ma hanno preferito non rispondere alle domande del magistrato.