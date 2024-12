Lanazione.it - Rifiuti abbandonati, il blitz di Alia a Campi Bisenzio: “Lasciati da un incivile”

, 27 dicembre 2024 - Ripulita una strada comunale bloccata da oltre 70 sacchi di scarti tessili e pellame. Questo il primo risultato dell'azione di ‘guerrilla marketing’, promossa daMultituility a fianco dell’amministrazione comunale nel territorio di. Un’attività organizzata per sensibilizzare i cittadini contro l’abbandono dei, che fa parte di strategie di comunicazione originali, che partono dal basso e puntano a responsabilizzare i cittadini nella segnalazione di comportamenti scorretti. Protagonista della mattinata, trascorsa a fianco degli ispettori ambientali died alla presenza dell’amministrazione comunale, la Polizia Municipale, in particolare gli agenti del reparto di Polizia Ambientale, preziosi nella loro attività di ispezione e verifica in occasione del ritrovamento del consistente abbandono di scarti di produzione tessile e pellami tra via delle Cicogne e via Chiella.