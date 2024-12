Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, avanti tutta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Agnelli 7. Uno dei pochi confermati, ha giocato solo due gare da titolare in campionato, ma è diventato protagonista in Coppa. Biagi 7,5. Mezzala col fosforo di serie, si sta esaltando nel fango del Benelli. Qualità e quantità al servizio della squadra. Calandrini 7. Titolare in Coppa (suo il rigore decisivo per l’accesso in semifinale), è diventato l’alternativa di lusso in campionato. Crosariol 7. ‘Chiuso’ da Milan, si sta ritagliando il giusto spazio in Coppa. Di Renzo 7,5. Leve lunghe, generosità, sponde e lavoro senza palla. Due gol in campionato, ma è il re di Coppe con tre centri. D’Orsi 7. È stata una delle rivelazioni dello scorso anno. Titolare anche con Antonioli, ma con l’arrivo di Marchionni si è adattato al ruolo da comprimario in campionato. Drapelli 7. Prodotto del vivaio, prestazioni da leader in Coppa Italia dove, da ‘libero’, ha segnato anche due reti decisive.