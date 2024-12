Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Mosquera se parte Tomori”

Leggi su Pianetamilan.it

Questa è lade 'La', in edicola oggi, venerdì 27 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. 'La' oggi in edicola, in, apre con l'intervista esclusiva a Marcus Thuram, attaccante dell'Inter e attuale capocannoniere del campionato di Serie A insieme a Mateo Retegui (Atalanta). Dasua un proclama ("Facciamo paura, vogliamo tutto") e un messaggio ("Mai via con la clausola") per i tifosi nerazzurri. In alto, sotto la testata, si parla del perché una sfida come Lazio-Atalanta, in programma nell'imminente weekend di campionato, possa dire tanto per la lotta Scudetto e poi spazio alle mosse die Juventus - due big del nostro calcio attardate in classifica - nell'imminente sessione invernale di calciomercato.