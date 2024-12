Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Amalia si è spenta proprio nel giorno di Natale: il dramma a soli 37 anni

segnato da tanto dolore e tristezza, quello degli abitanti di Casal di Principe, in provincia di Caserta. Nonostante una coraggiosa battaglia, si è infattiil 25 dicembre la giovaneBorrata. Aveva soltanto 37e la sua lotta contro una terribile malattia aveva commosso tante persone, che non avevano mancato di far sentire il loro sostegno negli ultimi mesi.Leggi anche: “Basta così”. Grande Fratello, in tre pronti a lasciare la Casa: terremoto nel realityLa notizia ha gettato nello sconforto non solo la famiglia, ma l’intera comunità che continuava a fare il tifo per la giovane donna. Non sono mancati i messaggi di commozione sia direttamente alla famiglia che nelle pagine social dedicate ad.Centinaia di messaggi di addio pernel gruppi Facebook della zona : «E mie condoglianze alla, famiglia, ma sicuramente non consoleranno nessuno, il dolore è troppo grande per una figlia così meravigliosa.