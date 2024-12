NBA almeno un mese di stop per Doncic | non sarà tra i candidati per i premi stagionali

Leggi su Sportface.it

L’infortunio rimediato nel Christmas Day è più grave del previsto per Luka, stella dei Dallas Mavericks. Il cestista sloveno, grande protagonista in NBA nelle ultime stagioni, dovrà infatti stare fuori perun. A riportarlo è ESPN, che sottolinea come lo stiramento al polpaccio sinistro gli impedirà di tornare in campo quantomeno per tutto ildi gennaio.Come si è infortunatosi è fatto male durante il match tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, di scena nel giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre. Durante il secondo quarto, lo sloveno è atterrato sul piede sinistro dopo aver raccolto la palla ed ha immediatamente fatto una smorfia di dolore, guardando dolorante in direzione della panchina. A 2 minuti e mezzo dalla fine del parziale, i Mavs hanno dunque chiamato un time out eha potuto abbandonare il parquet per poi non tornarci più fino a fine partita.