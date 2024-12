Ilrestodelcarlino.it - Il 31 dicembre all’insegna della pace. Centinaia di pellegrini in marcia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La 57esimanazionale per lasi snoderà, dalle 15,30 del 31lungo le vie di Pesaro, dando voce e corpo a riflessioni – con economisti, intellettuali e testimoni sui temi del perdono, del debito e del disarmo – e ad azioni concrete ispirate dalla solidarietà. Nel corso, infatti, verranno raccolte delle offerte per sostenere la ristrutturazione dell’asilo Madre Caterina Troiani nel campo profughi di Aida a Betlemme. In base ai precedenti si attendono 1500 persone provenienti dal resto d’Italia. Sono 40 i volontari che si stanno dando da fare per fare in modo che tutto vada per il meglio. A quattro giorni dall’appuntamento sono oltre 400 iche si sono prenotati per il frugale ristoro, previsto per le ore 22 e che avverrà all’interno di palazzo Lazzarini, davanti alla Cattedrale.