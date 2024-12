Dilei.it - Il 2024 delle famiglie reali: i fatti più importanti

Ilè stato un anno ricco di eventi in molte monarchie del mondo. Sarà ricordato come un anno difficile per i Windsor ma anche per alcuni lieti eventi. Tra nascite, matrimoni molto chiacchierati, celebrazioni simboliche e momenti di difficoltà, ledi tutto il mondo hanno affrontato eventi che, anche quest’anno hanno fatto guadagnare alle teste coronate le copertine di molti magazine.Regno Unito: un anno di forza e resilienzaPer i Windsor, ilè stato un anno di grandi sfide personali inaspettate. Carlo III ha affrontato i suoi impegni con la consueta dedizione, nonostante nei primi giorni dell’anno abbia informato pubblicamente il popolo della lotta che stava intraprendendo per combattere il tumore che lo aveva colpito.Fonte: IPARe Carlo III legge i messaggi di supporto, ricevuti in seguito alla diagnosi di cancroA marzo, un altro duro annuncio è arrivato con un video nel quale la Principessa del Galles ha condiviso la sua battaglia contro il cancro, una notizia che ha commosso il Paese.