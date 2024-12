Ilfattoquotidiano.it - “Ho sofferto di disturbi alimentari e sono arrivata a pesare 130 chili, adesso ho creato dolci che hanno meno zuccheri di una mela”: la storia della nutrizionista Candida Aiello

Sfogliatelle, brioches, cornetti, millefoglie.fonti ipercaloriche e, per questo, tra i primi esclusi nelle diete di chiunque abbia bisogno di perdere peso, per motivi di salute, o sia diabetico. Ma c’è chi ha trovato un rimedio: è il caso di, 60 anni,di Vico Equense, in provincia di Napoli, terra natalepizza a metro e di chef illustri, come Antonino Cannavacciuolo e Gennaro Esposito. Dall’inizio del 2025 anche la stessasi lancerà nel mercato gastronomico per aiutare tutti i suoi pazienti a mangiare tutto, ma in modo sano.“Una mia sfogliatella – raccontaal CorriereSera -. contiene 4 grammi di zucchero mentre unane ha 15. Nelle mie ricette cisoloficanti naturali, come l’eritritolo, che deriva dalla fermentazione di frutta e verdura e ha zero calorie.