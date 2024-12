Movieplayer.it - Denis Villeneuve spiega perché bandisce i telefoni sul set

Leggi su Movieplayer.it

Il registasvela le ragioni dietro il divieto assoluto di utilizzare isui set dei suoi film. Non aspettatevi cherisponda a una telefonata mentre gira Dune Messiah, e nonil segnale sia scarso su Arrakis. Il regista, candidato a tre premi Oscar, ha recentementeto che isono "assolutamente" banditi dai suoi set, poiché "creano dipendenza" e distraggono dal lavoro.e la scelta di bandire i cellulari In un'intervista con il Los Angeles Times,ha detto: "Il cinema è un atto di presenza. Quando un pittore dipinge, deve essere completamente concentrato sul colore che sta applicando sulla tela. Lo stesso vale per il ballerino, che deve essere completamente immerso .