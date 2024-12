Lettera43.it - Corea del Sud, approvato l’impeachment del presidente a interim Han Duck-soo

Leggi su Lettera43.it

Crisi senza fine a Seul. Il Parlamento sudno hadeladHan-soo, accusandolo di aver «partecipato attivamente all’insurrezione» legata alla legge marziale dichiarata dal predecessore Yoon Suk-yeol. «Annuncio che la mozione di impeachment del primo ministro Han-soo è stata approvata. Tutti i 192 parlamentari che hanno votato hanno», ha dichiarato ildell’Assemblea nazionale, Woo Won-shik. Han, in carica dal 14 dicembre, aveva rifiutato di nominare tre giudici della Corte Suprema, sostenendo di non avere «l’autorità per farlo» comead. Le opposizioni hanno considerato questa decisione un tentativo di influenzare il procedimento di impeachment di Yoon, rendendo più semplice una sua eventuale assoluzione.