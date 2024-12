Oasport.it - Ciclocross: domenica in scena la Coppa del Mondo in Francia a Besançon. Attesa per van der Poel

Torna dopo due anni (l’ultimo appuntamento era stato nel 2022) ladeldiin quel di. Ottava tappa stagionale del massimo circuito internazionale (settima se si conta l’annullamento di quella italiana ad Oristano).Gli occhi in questo periodo sono puntati ovviamente su Mathieu van der. Il neerlandese ha iniziato al meglio il suo percorso: tre gare e tre vittorie in terra belga tra il 22 e il 26 dicembre, una superiorità imbarazzante con gli avversari costretti a gareggiare per il secondo posto. È il campione uscente ined è lanciato ovviamente verso un’altra vittoria.Purtroppo non ci sarà (almeno al momento non è annunciato in startlist) la sfida con Wout van Aert, presente oggi all’Azencross – Loenhout. Rivali gli altri belgi Michael Vanthourenhout, attuale leader, anche piuttosto nettamente, della classifica di, e Thibau Nys.