Che cos’è l’ipocrisia? L’approfondimento con la dottoressa Danyla De Vincentiis

L’informazione di Radio Roma News non si ferma nemmeno sotto le feste e dunque anche questa settimana abbiamo la possibilità di ascoltaredellaDeche ai microfoni della trasmissione “A Casa di Amici” sul canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio risponde alle domande di Giulia Capobianco.Il tema della puntata è: “Spesso e volentieri – esordisce la Parent Coach – durante le feste siamo pieni di ipocrisia. Nel senso che, proprio per evitare determinati tipi di situazioni che ci sono strette, arriviamo alle feste ‘mascherando’ quelli che sono tutti i nostri risentimenti, i nostri dolori, le nostre emozioni e sperando che questi giorni possano passare più velocemente possibile . le domande che dovremmo porci davvero, sono ‘come mi sono sentito durante queste feste?’ E ‘fino a che punto siamo disposti a fingere, per far andare bene le feste?’”“In base a come stiamo noi – continua – rivedendo quella persona, chiediamoci se non ha senso durante l’anno, e quindi prima di arrivare alle prossime feste, di non affrontare degli argomenti che ci fanno male.