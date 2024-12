Ilfattoquotidiano.it - Bimbo travolto e ucciso da un’auto durante il superamento del passaggio a livello a Nola (Napoli)

Undi dieci anni è statodavettura. Come riporta Il Mattino l’investimento è avvenuto nella serata di giovedì 26 dicembre a). Il piccolo, nato in Polonia ma residente in Finlandia, che era in vacanza con la sua famiglia nella cittadina, sarebbe statoda una macchina, condotta da una donna, che si accingeva a superare un.Sulla vicenda indagano sia gli agenti della polizia locale che quelli della polizia di Stato. Per accertare con precisione l’esatta dinamica dell’incidente gli investigatori stanno controllando anche le immagini di videosorveglianza che sono installate in zona.“Questo pomeriggio, secondo le prime ricostruzioni,è passata accelerando appena le barriere hanno iniziato ad abbassarsi – ha scritto su Facebook Umberto de Gregorio EAV – Ente Autonomo Volturno – Poi superato ill’auto ha investito un bambino, sull’altro lato della strada.